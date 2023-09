Il napoletano Vincenzo Ferri fa 13 l'ultimo record a -91 metri nel Garda

Arriva il record numero 13 in carriera per Vincenzo Ferri, sei primati mondiali e sette nazionali. Trentanove anni, napoletano, l'apneista partenopeo ha portato il record di apnea con due pinne a -91 metri nelle acque di Riva del Garda, in occasione dei campionati italiani di apnea svoltisi al porto San Nicolò in questo settimana.

«Il week end - racconta Ferri - è stato intensissimo e denso di emozioni. Sabato sono arrivato a -91 metri con le due pinne. Il tuffo è stato più impegnativo del previsto. Gli strascichi del Covid, contratto dieci giorni prima del mondiale (26 agosto), le 30 ore di viaggio verso l’Italia da Roatan, in Honduras, e il fuso di 8 ore mi hanno debilitato parecchio. Nonostante la stanchezza sono riuscito a chiudere il tuffo, sono riuscito a tirar fuori le energie considerati i pochi allenamenti per l’adattamento al freddo ed il buio del lago, stabilendo un nuovo record mondiale in acque dolci».

E' mancato, invece, il record a -102 con monopinne in programma oggi: «La stanchezza ha prevalso e ho deciso di girare prima, per non incorrere in imprevisti o incidenti».

Tra mare e lago c'è un... "abisso" di differenze. «L’acqua del lago è differente dal mare per freddo e scarsa luce in profondità oltre alla densità. Bisogna stare sempre molto attenti». Riva del Garda è una sede ideale della disciplina per tanti motivi tra i quali l’alto fondale molto vicino alla riva, e quindi la facilità di raggiungere il campo di gara. Si chiude per Ferri una stagione ricca di soddisfazioni. L'attività si sposta ora per gli allenamenti al coperto.

«In inverno mi alleno alla piscina olimpic di Villaricca, dove preparo il fisico per la profondità e da ottobre inizierò anche dei corsi di Apnéa». Poi da marzo 2024 le nuove imprese a caccia degli abissi a partire dalle Filippine.