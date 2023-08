Vincenzo Ferri, sono i giorni dei record: al Garda a caccia degli oltre 100 metri

Vincenzo Ferri ci riprova. Dopo un mondiale non esaltante in cui ha contratto il Covid 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il 39enne apneista napoletano proverà domani e dopodomani a migliorare i record di apnea in assetto costante con pinna e monopinna da lui detenuti: -90 metri con pinne e -101 con monopinne. Record ottenuti nel 2022 sul Lago di Garda.

L’acqua del lago è differente dal mare per freddo e scarsa luce in profondità oltre alla densità. Ed è ancora una volta il Garda sarà teatro del tentativo di Ferri in occasione dei campionati italiani di apnea in programma al porto San Nicolò nel fine settimana dal 1° al 3 settembre. Riva del Garda è una sede ideale della disciplina per tanti motivi tra i quali l’alto fondale molto vicino alla riva, e quindi la facilità di raggiungere il campo di gara.

"E poi c’è che finora tutti gli anni si è raggiunto un record del mondo in acque interne, con un costante crescendo sia nei risultati, sia nel numero dei partecipanti" la soddisfazione del presidente del Gruppo Sommozzatori, organizzatore dell'evento Graziano Marchi.

Domani in gara le gare bipinna con stile alternato, maschile e femminile, promotion (meno di 40 metri) e open (oltre 40 metri e stranieri); domenica quelle monopinna. Attesi quest’anno una settantina di atleti. "A Riva del Garda sono molto legato - le parole di Ferri - oltre ad aver stabilito diversi record mondiali, mi sembra una località ottimale per location e organizzazione. Mi spiace arrivare a questi campionati dopo un mondiale sfortunato ma ora devo concentrarmi sui primati da battere".