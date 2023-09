Sabato torna la Capri-Napoli, in gara anche Burdisso

Settant'anni di storia, un nuovo circuito mondiale e una sfida dal grande fascino che coinvolge anche atleti abituati a nuotare in piscina, come il campione del mondo della 4x100 Federico Burdisso. La Capri- Napoli trofeo Farmacosmo conserva l'immutata bellezza, pur rinnovandosi di anno in anno: sarà lo stesso anche sabato prossimo, 9 settembre, quando è in programma la 58/a edizione.

Per l'importante traguardo, come spiegato in conferenza stampa al Circolo Canottieri Napoli, la Maratona del Golfo festeggia l'inserimento nella nuova UltraMarathon Swim Series della World Open Water Swimming Association (Wowsa).

Come sempre la gara partirà da Marina Grande, da «Le Ondine beach club» di Gemma Rocchi, alle ore 10 - con la presentazione degli atleti che sarà affidata a Massimiliano Rosolino, presente anche all'arrivo)- e traguardo nella zona del Molosiglio, con il villaggio accoglienza allestito ancora una volta al Circolo Canottieri Napoli. Alla gara sono iscritti 23 atleti, sette le donne, provenienti da Brasile, Cile, Francia, Macedonia, Olanda, Uruguay ed Italia.

In gara tre ex vincitori: Alessio Occhipinti (2021 e 2022), Francesco Ghettini (2018) e il macedone Evgenij Pop Acev (2016). Con loro, Mario Sanzullo, napoletano di Massa di Somma, campione europeo sui 25 km nel 2022. C'è poi l'esordio di un altro napoletano, Giuseppe Ilario, bronzo ai mondiali giovanili nei 10 km, ma c'è molta attesa anche per quello di Burdisso, due bronzi alle Olimpiadi di Tokyo e oro ai mondiali di Budapest 2022 nella 4x100 mista, che si cimenterà in mare aperto.

Tra le donne, ritorna la vincitrice degli ultimi due anni, la francese Caroline Jouisse.