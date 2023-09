Sabato 9 settembre l'anteprima dell'arrivo della Capri-Napoli, maratona internazionale di gran fondo, sarà il il trofeo di nuoto dedicato a Marco Pirone, l'ex campione della Canottieri Napoli scomparso nove mesi fa. Un omaggio voluto fortemente da Amedeo Acquaviva Coppola, pluricampione italiano master e legatissimo a Pirone, che aveva vinto tre scudetti e la Coppa dei Campioni negli anni '70 con la Canottieri guidata da Fritz Dennerlein e conquistato il bronzo europeo con il Settebello nel '77, oltre ad ottenere significativi risultati nel nuoto. Impegnati nell'organizzazione anche Giampiero La Monica e Luciano Cotena, patron della Capri-Napoli.

La gara, a cui parteciperanno circa 200 tra nuotatori agonisti e master, si svolgerà lungo il tratto di mare dalla Canottieri Napoli alla Rari Nantes e ritorno: 1852 metri per la prova valida per il campionato regionale e 926 metri per la non competitiva. Differiti gli orari di partenza, dalle 13.50 alle 14.50. Ospiti del club del Molosiglio presieduto dal professore Giancarlo Bracale saranno vecchi compagni di squadra di Pirone, scomparso a 67 anni nello scorso dicembre a Spoleto, dove si era trasferito per la sua attività di notaio: tra questi Nando Lignano, Silvano Forte, Gualtiero Parisio e René Notarangelo, attuale vicepresidente sportivo del sodalizio giallorosso. «E' un sentito omaggio a un grande atleta che ha portato in alto il nome di Napoli e della Canottieri, che ringrazio per aver sostenuto questa iniziativa», spiega Acquaviva Coppola.

