Testamento biologico e tematiche di fine vita, se ne parla al Maschio Angioino

Il S.A.E. ( Segretariato Attività Ecumeniche) - gruppo locale di Napoli, ha il piacere di invitare la cittadinanza al convegno su “Testamento biologico e tematiche di fine vita: aspetti etici, psicologici e spirituali”, che la nostra Associazione ha programmato ed organizzato per il 15 marzo 2018, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino.Questa iniziativa, ideata gia prima che la legge sul testamento biologico fosse approvata in Senato ed entrasse in vigore (Il 31 gennaio 2018) - quando più forte era il dibattito sul “consenso informato” e sulle “disposizioni anticipate di trattamento” -, intende proporre un confronto meditato tra idee ed atteggiamenti, talora molto distanti e apparentemente inconciliabili, su temi di grande rilievo quali: il diritto alla vita, alla dignità e all'autodeterminazione della persona.Tra i relatori, docenti ed esperti, laici e rappresentanti delle confessioni di fede che si riconoscono nel Dio abramitico (ebrei, cattolici, ortodossi, protestanti, islamici), che esamineranno la realtà del “fine vita” da prospettive diverse, ma avendo tutti a cuore il valore dell'uomo e delle sue scelte. Siamo onorati per il patrocinio che l'Amministrazione Comunale, la Curia Arcivescovile di Napoli e la Federazione delle Chiese Evangeliche d'Italia (FCEI) hanno concesso al nostro convegno, di cui condividono le finalità.Il nostro impegno è stato altresì supportato da alcuni sponsors, che si sono mostrati davvero sensibili alle tematiche da noi proposte: Fondazione Betania e Azienda Agricola Punzo di San Giorgio a Cremano.