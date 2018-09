Roma, un francobollo per celebrare i 50 anni della comunità di Sant'Egidio

Sabato 1 Settembre 2018, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 14:37

Un francobollo per celebrare il cinquantenario della fondazione della Comunità di Sant'Egidio è stato emesso oggi dal ministero per lo sviluppo economico. La vignetta del francobollo, resa nota da Poste Italiane, mostra lesilhouettes di uomini e donne che si tengono per mano in segno di solidarietà. Al centro, in alto, è riprodotto il logo con la colomba su un arcobaleno che si staglia sullo sfondo delle tesserine di un puzzle. Il francobollo espone la lettera B indicativa della tariffa ordinaria interna (1,10 euro).Nata a Roma nel 1968, la Comunità di Sant'Egidio è conosciuta per il suo impegno religioso e sociale, il lavoro per la pace e il dialogo, le campagne per i diritti, come quella per l'abolizione della pena di morte nel mondo, le iniziative umanitarie di cooperazione internazionale. La Comunità prende il nome dalla chiesa di Sant'Egidio nel quartiere di Trastevere a Roma, dove è la sua sede principale.Nel bollettino illustrativo dell'emissione, il presidente della Comunità, Marco Impagliazzo, ricorda che Sant'Egidio, radicata in circa 100 città italiane, è presente in oltre 70 Paesi con più di 60 mila aderenti e una vasta cerchia di simpatizzanti che collaborano in diverse iniziative: «Aperta al contributo di chiunque intenda lavorare per la pace e difendere i più deboli, la Comunità è composta da persone di ogni età, nazionalità ed estrazione sociale». Tra i campi d'iniziativa, il sostegno agli anziani e ai minori in difficoltà, l'accoglienza e l'integrazione per rifugiati ed immigrati, la distribuzione di cibo e vestiario a senzatetto e poveri, i «corridoi umanitari», l'impegno in Africa.