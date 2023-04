Uova di Pasqua per gli ammalati, l'iniziativa del Leo Club Napoli

Il Leo Club Napoli Svevo insieme ai Lions Napoli Svevo Federico II, alla dottoressa Maria Cristina Tummulo e Teniamoci per mano onlus, ha donato uova di Pasqua ai reparti di oncologia e pediatria generale del policlinico di Napoli Università gli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Hanno partecipato all’iniziativa il presidente del Leo Club Amleto De Vito, il vicepresidente Francesco Polio e il consigliere della prima Municipalita Giuseppe Tuccillo. Con la partecipazione di un super ospite, Spider Man, nella persona di Michele D'Onofrio.

«Il Leo Club ci tiene a ringraziare i benefattori e gli amici per aver contribuito personalmente alla realizzazione».

Non è la prima iniziativa sociale del Leo Club Napoli Svevo; iniziative a favore della comunità e di chi sta passando un momento particolare in ospedale. «Come ogni Epifania, anche a Pasqua vogliamo regalare un sorriso ad un bambino o bambina. Un augurio di una serena Pasqua e di un futuro sano e da leoni a tutti coloro che sono ricoverati per vincere la loro sfida più importante», dice il presidente del Leo Club Amleto De Vito, che aggiunge «è fondamentale la collaborazione e l'apertura alle realtà professionali che operano sul territorio. Per fare del bene, davvero, è necessario trovare chi sostiene e supporta le tue idee. Solo così si può fare qualcosa di unico, qualcosa che rende magico anche un momento complicato»