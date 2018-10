Violenza sulle donne, dalla Campania linee guida nazionali

«Garantire in modo uniforme sul territorio il miglior supporto alla vittime di violenza che accedono al Pronto soccorso. È il raggiungimento di questo importante obiettivo alla base della delibera della Giunta regionale della Campania che è stata approvata nella giornata di ieri che contiene le linee guida per l'attuazione del codice rosa nelle Aziende Sanitarie e nelle Aziende Ospedaliere». Ad annunciarlo è l'assessore alle Pari Opportunità della Regione Campania, Chiara Marciani. «Con questa delibera - fa notare l'assessore - vengono recepite le linee guida nazionali relative al 'Percorso per le donne che subiscono violenzà che sono redatte anche grazie al contributo della Regione Campania che era presente nella cabina di regia. In particolare vengono definiti i particolari standard qualitativi ai quali il Codice rosa, all'interno delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, devono rispondere al fine di garantire una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne a partire dal triage fino al loro eventuale accompagnamento ai centri antiviolenza ovvero alle case rifugio». Prosegue la Marciani: «Sono coinvolti nel percorso anche eventuali figli testimoni o vittime di violenza. La Regione Campania ha già da tempo avviato il lavoro di rafforzamento del Codice Rosa all'interno delle strutture ospedaliere, a partire dalla creazione del centro Dafne all'interno dell'Ospedale Cardarelli. La delibera approvata dalla Giunta è quindi un ulteriore segnale importante in tal senso al fine di uniformare le modalità e gli standard operativi per permettere a più Aziende Sanitarie e Ospedaliere di offrire questo importante servizio alle donne della nostra Regione».

Sabato 13 Ottobre 2018, 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA