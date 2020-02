Cantiere sul lungomare di Napoli: sprint per concludere nel weekend

I lavori di Terna sul lungomare procedono: il cantiere cerca di essere poco invasivo perché Terna che governa questi interventi ha promesso che i disagi per i cittadini saranno ridotti al minimo. Gli operai hanno iniziato a metà gennaio gli interventi nell’area pedonale di via Caracciolo, tutt’intorno a Rotonda Diaz, adesso sono al lavoro sulla porzione di lungomare liberato di via Partenope dove resteranno ancora per qualche giorno. Infine torneranno su via Caracciolo dove porteranno un ridimensionamento della carreggiata che, assicurano gli esperti, non darà problemi al traffico.

LEGGI ANCHE Napoli, black out sul lungomare: locali al buio, disagi per i turisti

LA PROMESSA

Cantieri chiusi nel fine settimana e manto stradale restituito ai napoletani: la promessa fatta prima di dare il via agli interventi per adesso è stata mantenuta. Terna intende riuscirci anche in questa delicatissima porzione degli interventi che si svolge giusto di fronte ai locali del lungomare dai quali arrivano pressioni per accelerare.

A dire la verità i lavori su quella porzione di strada avrebbero dovuto essere già conclusi con l’ultimo giorno di gennaio. Però ci sono stati gli inevitabili problemi legati ai sottoservizi e i tempi si sono leggermente allungati: «Ma per il week end sarà tutto concluso», assicurano da Terna restituendo serenità ai gestori dei locali.

LA COMPLESSITÀ

I lavori, previsti da tempo e organizzati nel dettaglio con lunghe riunioni napoletane alla presenza di amministratori e attori del territorio, servono per rendere più efficiente tutta la rete elettrica della città di Napoli. Vengono sostituiti i potenti, ma antiquati, cavi che collegano la stazione elettrica degli Astroni con la cabina di Napoli: sotto l’asfalto di Napoli vengono installati nuovi cavi, tecnologicamente più avanzati, in grado di evitare black out con maggiore intensità e di impatto decisamente minore. Questi interventi consentiranno di eliminare15 chilometri di elettrodotti aerei oltre alla sostituzione di 20 chilometri di cavi interrati.

Per evitare disagi alla circolazione e agli esercenti Terna ha deciso di procedere con la cantierizzazione di percorsi di 500 metri che vengono gestiti per essere “richiusi” al più presto per evitare di impattare con la vita della cittadinanza.

LA COMPENSAZIONE

Per compensare Napoli del disagio subito durante il periodo dei lavori, Terna si farà carico del rifacimento del marciapiede lungo l’intero percorso da Mergellina a Piazza Vittoria. Non è previsto il rifacimento del percorso pedonale lungo via Partenope perché quel tratto di strada sarà sottoposto a un ampio progetto di restyling, a cura del Comune, che prevede il rifacimento dell’intera strada comprese e le aree attualmente occupate dal marciapiede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA