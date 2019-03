Cina-Italia e i chiarimenti sulla politica estera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 20 Marzo 2019, 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizia oggi la visita di Xi Jinping in Italia. Un presidente cinese torna nel nostro Paese dopo dieci anni e per il leader cinese è la sua prima volta in Italia. Il ruolo che ha ormai la Cina nello scenario mondiale rende particolarmente significativa la visita. Se n’è parlato martedì scorso in Parlamento con le dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte, che ha implicitamente riconosciuto di non poter sottrarsi a un serio passaggio parlamentare prima di decidere su un accordo internazionale così...