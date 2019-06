Napoli, gavettoni e petardi al Vomero per la festa di fine anno scolastico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 00:00

Acqua, farina e uova. Non è la ricetta di un dolce ma gli ingredienti dei festeggiamenti di fine anno scolastico al Vomero. Questa volta lo scettro di studenti senza freni va ai liceali del «Sannazaro» che per oltre un’ora hanno movimentato l’area dalle scale di via Donizetti fino a piazza Fuga e via Kerbaker con assalti in cui sono incappati anche alcuni passanti, ignari fosse una pratica ormai comune nell’ultimo giorno di scuola. Festeggiamenti a base di gavettoni invece nelle vicinanze di altri licei...