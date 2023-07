«Purtroppo abbiamo avuto una serie di sfortune… però teniamo ancora lo spirito di alzarci da terra». La conversazione, che è tra le tantissime intercettate dai carabinieri nel corso delle indagini che hanno consentito di fermare un grosso giro d’affari che ruotava attorno a importazioni di hashish e marijuana nascoste tra i carichi di frutta e verdura provenienti dalla Spagna, sintetizza bene la capacità dell’organizzazione di narcos di riannodare le fila e rigenerarsi ogni volta che c’erano blitz dei carabinieri e ingenti sequestri di droga. Il gruppo aveva mediatori e finanziatori su cui contare e un piano A e un piano B per affrontare qualunque imprevisto.

«Con “piano A” gli indagati facevano riferimento alla droga caricata dall’origine, cioè dall’esterno del mercato agroalimentare di Mercabarna, mentre “piano B” stava a indicare lo stupefacente proveniente dall’interno del polo logistico», si legge nell’ordinanza di custodia cautelare notificata ieri a sei dei sette indagati (un settimo risulta irreperibile).

Gli arresti nascono da un’indagine svolta dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli su coordinamento della Dda e che per tutto il 2019 ha documentato, stando all’accusa, l’esistenza di un’organizzazione capace di sfruttare la logistica del settore ortofrutticolo per importare dalla Spagna grossi quantitativi di droga, anche fino a 1.250 chili di marijuana e hashish alla volta, nascosti tra l’insalata iceberg e le fragole destinati ai mercati di Pozzuoli o di Volla. Gli indagati sono, a vario titolo, accusati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.



Tra gli indagati un ruolo di primo piano lo avrebbero avuto, stando alle accuse che dovranno essere verificate nel corso dell’iter giudiziario, Gianmarco e Antonio Ammendola, figli di quel Giuseppe condannato in via definitiva per i suoi legami con il clan Contini e accusati d’essere promotori e finanziatori delle importazioni di hashish e marijuana dalla Spagna. Secondo quanto emerso finora dalle indagini, si sarebbero recati personalmente all’estero per organizzare le spedizioni. Altro indagato di spicco è Ciro Orlando, soprannominato “il Presidente” e indicato come presunto capo e promotore, accusato di aver gestito le importazioni e curato le trattative con i fornitori marocchini dello stupefacente. Gli inquirenti hanno ottenuto anche il sequestro della società Ip distribuzioni, ipotizzando che, pur essendo formalmente intestata a una terza persona, fosse di fatto gestita da Orlando.



I carichi di hashish e marijuana venivano acquistati attraverso fornitori marocchini e smistati all’interno del mercato di Mercabarna a Barcellona, per poi essere spediti in Italia, alla volta dei mercati ortofrutticoli dell’hinterland napoletano. Il tutto dietro l’apparente liceità dell’operazione e attraverso l’utilizzo di società realmente operanti nel settore dell’import/export di prodotti ortofrutticoli. La droga era occultata nei bins (contenitori in cartone o plastica usati per frutta e verdura e grandi più o meno un metro per un metro) e viaggiava sui camion di inconsapevoli autotrasportatori del comparto ortofrutticolo che regolarmente effettuavano la tratta Barcellona-Civitavecchia a bordo dei traghetti e via terra. All’interno del polo logistico di Mercabarna operano varie figure professionali, tra i quali i cosiddetti mediatori che gestiscono i rapporti tra i produttori (gestori dei box di vendita presenti all’interno del mercato o della merce proveniente “dall’origine”, cioè direttamente dai campi di produzione) e i commercianti, ricavando una percentuale sulle vendite.