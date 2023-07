Napoli, biglietti in metropolitana: arrivano 55 totem elettronici

Pronto a decollare il progetto per le cento emetttitrici di biglietti da destinare alle stazioni della metropolitana per accelerare le procedure ed evitare le lunghe e imbarazzanti code che spesso si verificano all'ingresso delle stazioni.

Per adesso è prevista l'entrata in funzione di sole 55 emettitrici per un investimento di 2.100.000 euro rispetto al totale a disposizione di 5.750.000 euro.



E' stato, però, necessario varare un ulteriore stanziamento da C'è stato, però, un ulteriore finanziamento di 11.227,95 euro "in favore del personale dipendente del Comune di Napoli per la spesa relativa all’incentivo per funzioni tecniche"