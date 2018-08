CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Agosto 2018, 22:47

Sono poco meno di una sessantina, tutti molto giovani e tutti provenienti dall’Africa subsahariana. Da quando sono stati smistati a Napoli, dopo aver viaggiato dalle coste libiche a quelle italiane, vivono la condizione dell’attesa. Ospiti dei Centri di assistenza speciale ormai da quasi un anno, non riescono a vedere la linea dell’orizzonte che coincide con quella della speranza. Pur avendo regolarmente presentato richiesta di permesso di soggiorno (e qualcuno anche quella per ottenere lo status di rifugiato politico) fino ad oggi non hanno avuto risposta dall’Ufficio stranieri. Ora, però, per oltre 140 di essi la speranza di poter conquistare quel documento che li metterebbe al riparo dal rimpatrio si affievolisce.