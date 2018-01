Napoli, Annamaria uccisa come un boss: spunta anche la pista passionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 23 Gennaio 2018, 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque colpi di pistola a bruciapelo. Due alla schiena, gli ultimi due al volto. L’hanno massacrata così, con un rituale di sangue che riporta alle più spietate esecuzioni di camorra. Eppure la vita di Annamaria Palmieri - a ben guardare - aveva solo sfiorato gli argini neri della criminalità organizzata. A ventiquattr’ore dall’efferato omicidio commesso a poche centinaia di metri dal corso San Giovanni a Teduccio, nel cuore della periferia orientale di Napoli, cominciano ad emergere particolari investigativi che mettono in luce un quadro differente da quello emerso nella immediatezza del delitto.Donna di camorra? Nuova boss emergente? Spietata esattrice dei clan? Racket, droga? Probabilmente dietro l’omicidio si nasconde uno scenario identico e allo stesso tempo diverso. E, forse, a decretare la morte di questa 54enne c’è anche dell’altro.Un fatto è certo. Gli uomini della Squadra mobile di Napoli diretta da Luigi Rinella non escludono alcuna pista. Partiamo dalle certezze. La prima: Annamaria era considerata una «donna tuttofare»: si prestava spesso e volentieri per assecondare le esigenze di un clan, quello dei Formicola. Piccole consegne di droga, come pure accompagnamento di pregiudicati in fuga da un luogo all’altro. Una vita spericolata, in tutti i sensi. Lei, sposata ad un altro affiliato alla cosca reggente a San Giovanni a Teduccio e madre di un figlio - lo stesso che era andato a trovare lunedì sera quando ad attenderla sotto i palazzoni del Bronx c’erano i due sicari che poi l’hanno uccisa - si sarebbe legata sentimentalmente ad una donna. Probabilmente ad una giovane che pure appartiene ad una famiglia malavitosa della zona.Dietro questo gioco di specchi che riflette la doppia vita di Annamaria Palmieri ci sarebbe la chiave del delitto. Anche se poi, a prevalere, resta sempre e comunque la pista che riconduce agli ambienti della camorra. A San Giovanni la chiamavano «Nino D’Angelo», per via del taglio di capelli e della tintura bionda che amava portare. I bene informati raccontano anche che da poco meno di un paio d’anni aveva cambiato casa, avendo scelto di vivere con un’altra donna. Ma ovviamente questo non aggiunge nulla al mistero.