Multe pazze, la doppia beffa: a Napoli decine di ricorsi respinti

I ricorsi presentati alla Prefettura vengono respinti senza appello, chi ha tentato la strada del giudice di Pace ha trovato le stesse risposte: le multe pazze che hanno travolto la città alla fine dell’estate vanno pagate. E non serve a nulla mostrare i ritagli dei giornali con la promessa di cancellazione delle sanzioni fatta direttamente dal sindaco: se non ci sono atti ufficiali da parte dell’amministrazione, non c’è possibilità di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati