Napoli, il campanile di San Lorenzo Maggiore ripulito con un laser «intelligente»

Domenica 14 Aprile 2019, 00:00

Un «laser intelligente» per ridare dignità al campanile di San Lorenzo Maggiore, per ripulirlo dallo smog, dall’abbandono degli anni e dai tristi graffiti degli incivili che lo hanno deturpato. Questa l’iniziativa portata avanti dalla Fondazione Angeli del Bello: «È un laser in fibra ottica – spiega Paolo Salvadeo, direttore generale di El. En., azienda creatrice del macchinario – Rispetta le superfici di valore e le patine originarie. È autoselettivo, intelligente: quando trova la...