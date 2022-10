Natale a Napoli, ecco il piano anticaos: stop ai bus turistici, ​in centro solo navette

Scatterà fra una settimana il piano di mobilità per le feste natalizie a Napoli che resterà in vigore fino all’8 gennaio del 2023. Anche se il meteo regala temperature da fine agosto, mancano solo 57 giorni al cuore della festa e il Comune ha deciso di programmare tutto con il giusto anticipo. A partire dal 5 di novembre entreranno dunque in vigore le Ztl del Centro Storico che riguardano esclusivamente l’accesso dei bus turistici. Si tratta di un progetto varato per la prima volta a Napoli nel 2019: all’epoca diede ottimi risultati prima di essere messo da parte in concomitanza con l’aggressione del Covid. Oggi viene ripescato e rilanciato con largo anticipo rispetto alla prima volta.



Le strade oltre le quali, nei festivi, prefestivi e week end sarà vietato l’accesso degli autobus turistici sono quelle che “circondano” l’area antica e costiera della città: via Vespucci, piazza Garibaldi, piazza Carlo III, via Salvator Rosa, via Tasso, via Caracciolo, piazza Sannazaro, Corso Vittorio Emanuele. Sarà anche imposto il divieto di transito agli autobus turistici nella galleria di Posillipo per evitare che vadano a imbattersi nel divieto.

Per consentire ai bus di trovare accoglienza, sono stati predisposti circa quattrocento stalli di sosta suddivisi tra la zona Est della città, con il parcheggio Brin come fulcro delle operazioni, la zona Ovest da viale Giochi del Mediterraneo all’ippodromo allo stadio, l’area Nord con soste gà previste in zona Policlinico e nei pressi della fermata Scampia della Metro.

Ad ognuno dei parcheggi viene fornita un’alternativa di movimento tramite mezzi pubblici (cumana, metropolitana oppure linee di bus urbane). È stata anche rispolverata la navetta già predisposta in passato (la linea 154B) destinata a collegare il parcheggio Brin con il centro grazie a fermate in piazza Bovio, piazza Matteotti, piazza Municipio, piazza Trieste e Trento.

È in animo anche la creazione di un servizio di taxi sharing dal parcheggio Brin al Centro Storico anche se gli accordi con i tassisti sono ancora in corso e non ci sono dettagli sulle tariffe che dovrebbero essere richieste ai turisti.

Assieme al piano che coinvolge i bus turistici è stato deciso anche di implementare il servizio di controlli sulle strisce blu nelle aree del centro e di predisporre specifici controlli sull’osservanza della ztl speciale da parte dei vigili. «La Polizia Locale sarà fortemente impegnata in particolare per il controllo della viabilità e della legalità nelle zone a maggiore presenza turistica. Cercheremo di ridurre al massimo i disagi per i cittadini napoletani e di regalare una vacanza serena ai turisti», ha detto l’assessore alla sicurezza De Iesu.

Entusiasta Teresa Armato, assessore al turismo: «Napoli sta attraversando uno straordinario momento dal punto di vista delle presenze turistiche, abbiamo prenotazioni e alberghi pieni in ogni periodo dell’anno ma, come da tradizione, è il Natale il momento in cui si raggiunge il picco, e questo richiede uno sforzo adeguato anche in termini di mobilità. Per questo abbiamo predisposto un piano di azioni combinate che andranno ad alleggerire la circolazione in centro ma anche a potenziare trasporti pubblici e controlli».

«La mobilità verrà messa a dura prova dalla grande affluenza dei turisti che è un’ottima notizia ma impone programmazione adeguata - ha invece spiegato l’assessore alla mobilità Edoardo Cosenza - Sarà molto importante rispettare le aree di parcheggio dei Bus turistici, privilegiando con uno sconto l’Area Nord vicino la stazione di Scampia e l’Area Ovest, a Fuorigrotta, nei pressi della Linea 2 e della Cumana».