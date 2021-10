No vax, a Napoli corsa al tampone: «Ci serve per lavorare»

Green pass, caos tamponi: pioggia di prenotazioni nelle farmacie a Napoli. «Abbiamo registrato un netto aumento, sia della quota giornaliera di somministrazioni di prime dosi sia delle prenotazioni di test da praticare nell’imminenza della scadenza del 15 ottobre per l’obbligo di esibire in tutti i luoghi di lavoro il certificato vaccinale. Vista la validità limitata del test (48 ore per quelli antigenici rapidi) saranno presumibilmente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati