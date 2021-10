«No Green Pass», la manifestazione davanti alla prefettura di Napoli

Mobilitazione contro il Green Pass anche a Napoli: domani il presidio davanti alla prefettura. La manifestazione, a paritre dalle 11.30, è promossa dall'Usb. «È una misura che riteniamo sbagliata perché non è sanitaria, come dimostra il fatto che anche i vaccinati in possesso del Green Pass sono potenzialmente veicolo di contagio». Il sindaco ritiene che l'obbligo della carta verde sia anche «discriminatorio», «perché lede il diritto di ciascuno di scegliere se fare o non fare il vaccino».

L'Usb precisa che è comunque favorevole all'adesione alla campagna di profilassi, ma ricorda che «gli autoferrotranvieri hanno lavorato durante tutto il periodo della pandemia, in molti casi senza ricevere i necessari dispositivi di protezione individuale e in ambienti lavorativi sporchi. È assurdo che ora vengano obbligati a presentate un tesserino senza che le aziende assumano le opportune misure di prevenzione», la conclusione.