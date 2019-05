CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 17 Maggio 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda inizia a far scalpore nel palazzaccio di via Verdi, sede del Consiglio comunale. Perché proprio un consigliere comunale ha formulato una «richiesta di accesso agli atti e alle generalità dei proponenti dei permessi a costruire rilasciati dall’Ufficio edilizia privata e insistenti in via Vicinale Trencia numero 33». Siamo a Pianura - quartiere martoriato dalle discariche e dall’abusivismo edilizio - e quello che si profila è un altro caso clamoroso di abusivismo. Qui un paio di ruderi...