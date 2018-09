Quella mafia spietata che regna sul litorale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 12 Settembre 2018, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raccontano che quando un «ovulatore» non riesce ad espellere la droga che ha ingerito, viene ucciso a coltellate (per evitare rumore di arma da fuoco), poi lo stesso coltello viene utilizzato per estrarre gli ovuli di droga dalle viscere. Subito dopo il corpo viene ridotto a brandelli e dato in pasto agli animali, per «cancellarlo». Succede a Castel Volturno, base europea della mafia nigeriana; succede nelle ville che la borghesia napoletana costruì ai tempi del sogno della riviera romagnola in Campania e che...