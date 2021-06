Campania, a scuola con lo psicologo ​contro lo stress da Covid

Se c’è una lezione che il Covid-19 ci ha insegnato, è quella di stare sempre al fianco delle persone più fragili. Il mondo della scuola ha colto immediatamente questo monito e a febbraio l’Ufficio Scolastico regionale e l’Ordine degli Psicologi della Campania hanno iniziato a lavorare insieme per supportare docenti e studenti, e ha visto partecipare il 75% delle scuole, con la Campania prima in Italia per numero di adesioni. Quello che è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati