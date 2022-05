Ma per favore non chiamateci ​tutti camorristi

Per favore, adesso non chiamateci tutti camorristi. Mi chiamo Massimo Corcione, sono nato a Torre Annunziata e lì ritorno ogni volta che devo ricaricare le pile. Felice di farlo, come sono orgoglioso delle mie origini. Non si è camorristi per condanna legata alla nascita. Ma non chiedo la grazia: hanno sciolto il Consiglio Comunale, così come era successo nel 1993, otto anni dopo che la mafia di casa nostra aveva ucciso Giancarlo Siani. Non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati