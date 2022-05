I “guerrieri” dei talk show finti pacifisti

Una strana logica si aggira per questo Paese, quella per cui la giustificata reazione di Finlandia e Svezia che, di fronte all’aggressione russa all’Ucraina, chiedono di aderire alla Nato, costituirebbe una “provocazione” nei confronti di Mosca, e alimenterebbe l’“escalation”. Proprio due giorni fa, un documentato articolo di Liberation - il giornale storico della sinistra libertaria francese - metteva in evidenza come nei talk show italiani...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati