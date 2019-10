Cane investito da pirata della strada nel Napoletano: parte la mobilitazione social per salvare Biscotto

A Pollena Trocchia era diventato «l'amico di tutti», prima che un brutto incidente ne mettesse a repentaglio la vita. È la storia di Biscotto, un cane di media taglia di circa 5 anni che viveva all'aperto in un quartiere nella parte alta della città. L'anziana ex padrona, probabilmente impossibilitata dall'età, aveva lasciato che a prendersene cura fossero gli stessi residenti di zona. Un animale a detta di tutti dolcissimo, divenuto in poco tempo «il cane del viale». Proprio la sua estrema fiducia verso gli uomini, probabilmente, non gli ha permesso di mettersi adeguatamente in guardia dai pericoli della strada: la sera del 12 ottobre, infatti, Biscotto è stato travolto dall'auto di un pirata, datosi poi alla fuga. Soccorso da alcuni passanti, le sue condizioni sono parse da subito molto gravi.

Il docile animale, malconcio ma fortunatamente sempre cosciente, è stato preso in consegna da Gianmarco Cantone, 23enne sangiorgese che assieme ad amici e familiari ha preso a cuore la causa e provveduto alle spese sanitarie. In un primo momento Biscotto sembrava aver perso la sensibilità e il conseguente utilizzo degli arti posteriori, poi la flebile fiammella di speranza per il recupero della motorietà è andata alimentandosi, giorno dopo giorno, forse anche grazie all'amore che il cane ha percepito attorno a sé. Sentimenti nobili e buone intenzioni tuttavia non sufficienti senza un adeguato supporto economico: al momento il giovane sta ospitando l'animale a casa sua e pagando di tasca propria le cure, ma appare evidente la necessità di trovare quanto prima una famiglia o un'associazione adottiva. Da qui i numerosi appelli apparsi sul web e non solo.

Nel frattempo è già partita la piccola mobilitazione della rete per garantire un domani migliore all'amico a quattro zampe. «Aiutiamo Biscotto ad avere un futuro», questo il nome della raccolta fondi avviata su Facebook per raccogliere denaro da destinare alle cure del cane. Ad oggi, in pochi giorni, sono stati donati poco più di 650 euro a fronte dei 2mila utili a sostenere tutte le spese del caso. Solo la Tac effettuata in queste ore fornirà una risposta definitiva sull'eventuale operazione chirurgica a cui sottoporsi; al momento l'animale sta effettuando settimanalmente cicli di magnetoterapia e infiltrazioni, le cui fatture vengono regolarmente pubblicate sulla pagina social destinata alla colletta. «Contiamo sulla sensibilità delle persone - spiega lo stesso Gianmarco - affinché Biscotto possa avere un futuro felice assicurandogli le cure mediche di cui ha bisogno».

