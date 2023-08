Ecco il coniglio gigante che può arrivare fino a 10 kg di peso

L'allevatore di conigli Donizete Teixeira Barbosa, titolare di un centro di allevamento specializzato in conigli giganti è diventato noto sui social dove mostra i conigli delle Fiandre, una delle razze più diffuse e popolari al mondo, che può raggiungere le dimensioni di un cane. Il video che ha impressionato gli internauti e che conta già più di 1 milione di visualizzazioni sui social network è stato registrato dallo stesso allevatore di conigli.

Il profilo conta oltre 300.000 follower e lo specialista utilizza lo spazio per pubblicizzare le varietà di conigli all'interno della razza.

Nere, bianche, caramello o grigio.

Secondo le informazioni rilasciate da Barbosa, che cura il profilo @coelhogigantedoisirmaos, un tempo la razza era utilizzata per fornire carne e pelle, ma oggi è ricercata per essere allevata come animale domestico. I conigli fiamminghi hanno una lunghezza compresa tra 60 cm e 70 cm e possono pesare fino a 10 kg.

Sui social le reazioni alla vista di questi super conigli vanno dall'incanto all'incredulità. «Bello! Fa persino paura», come riporta il sito Globo.com. «Immagina il morso di uno di questi», ha aggiunto un internauta.

Questi animali possono vivere fino a 10 anni.