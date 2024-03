Mai fatto esercizio fisico, a 70 anni scopre il trucco e non riesce più a farne a meno: «Ho perso 20 chili e posso godermi la pensione in salute»

L'amore non ha età, e tanto meno l'esercizio fisico e la cura del proprio corpo. C'è chi comincia da giovane e continua per tutta la vita, e chi invece ha bisogno di una spinta in più per iniziare ad allenarsi, come è successo a Patty Branch.

Per 66 anni la donna non ha avuto alcun interesse nel fare esercizio fisico, ma la situazione ha cominciato a cambiare a causa dell'insorgere di alcune malattie croniche proprio all'avvicinarsi del traguardo della pensione.

La cura suggerita dal dottore includeva un allenamento costante e Patty solo a sentir parlare di sport ha cominciato a perdere le speranze, pensando che fosse troppo tardi.

Eppure, così non è stato e nonostante le difficoltà iniziali è riuscita a trovare il giusto trucco per incamminarsi sulla strada a lei più adatta, perdere peso e appassionarsi all'esercizio fisico.

Il percorso di Patty

Patty Branch ha raccontato al Business Insider di essere stata sul punto di contrarre il prediabete e la sofferenza causata dagli alti livelli di zuccheri nel sangue è una delle ragioni che l'ha spinta a cambiare il suo stile di vita. In quattro anni, la donna è riuscita a perdere più di 20 chili e raggiunti i 70 anni afferma di sentirsi bene e avere più energia di dieci anni prima.

Ora Patty ha trovato il suo ritmo e si allena tre volte a settimana: «Mi ha fatto talmente bene, non trovo le parole per spiegare il miglioramento a livello di salute, sia fisica che psicologica ed emozionale». Poi, afferma che l'esercizio fisico non ti lascia dolorante ed esausto, al di là dell'età in cui si decide di iniziare. Lei, in effetti, ha cominciato quando aveva 66 anni: stava già pensando alla pensione imminente, quando alcuni problemi di salute l'hanno costretta a lunghi viaggi in ospedale e vari appuntamenti con i medici.

«Stavo ingrassando molto velocemente. Il mio dottore aveva provato, gentilmente, a dirmi nel corso degli anni che la mia pressione sanguigna era fuori controllo. Avevo problemi a dormire, il colesterolo alto... di tutto. Non è il modo giusto per iniziare la propria vita da pensionata», dice Patty. Eppure, quando in passato aveva provato la palestra, non era riuscita a rimanere motivata e frequentarla a lungo.

Gli obiettivi raggiungibili

Il trucco che per lei ha funzionato, invece, è estremamente semplice: porsi un obiettivo raggiungibile di passi al giorno e aumentarli progressivamente. Ha cominciato con 5.000 passi al giorno e, quando ha visto che stava funzionando, che stava perdendo peso e si sentiva meglio, ha continuato ad aggiungerne altri. Ora ne ha raggiunti circa 10mila al giorno.

Questo tipo di esercizio le ha permesso di rimettersi abbastanza in forma da partecipare senza troppi problemi ad allenamenti di gruppo e la compagnia aiuta a renderlo divertente. In effetti, il senso di comunità a volte fa la differenza: «Ci sono quelle mattine in cui non mi va nemmeno di alzarmi, ma penso che deluderei tutti se non lo facessi, anche me stessa».