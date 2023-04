Margot Robbie, la dieta rigida per interpretare Barbie: «Pochi carboidrati e zero...»

Arriverà nelle sale cinema il prossimo 20 luglio ma Barbie ha già conquistato l'attenzione di tutti gli amanti della bambola più famosa al mondo. Il film diretto da Greta Gerwig e prodotto da Warner Bros con Ryan Gosling, che interpreterà Ken, e la mitica Barbie interpretata da Margot Robbie.

L'attrice in un'intervista rilasciata a Women's Health UK ha svelato quale regime alimentare (dieta) ha seguito per ricoprire al meglio il ruolo dell'iconica bambola.

Margot Robbie ha confessato di aver seguito una dieta povera di carboidrati e di aver annullato completamente la presenza di dolci. Com'è la sua giornata tipo? Si parte dalla colazione con un sanissimo porridge, poi metà mattinata «spezzo la fame con un frullato che potenzi le difese immunitarie», ha svelato la Robbie.

Poi, spiega: «A pranzo mangio un'insalata di pollo e per cena una bistecca di tonno con patate dolci», ha concluso l'attrice di The Wolf of Wall Street.

Margot Robbie ha confessato al magazine di avere una profonda ossessione verso il tè, perfetto nella sua condizione dato che è un ottimo drenante con zero calorie a tazza. Ma non finisce quì. Naturalmente, la Robbie ha associato al regime alimentare una buona dose di esercizio fisico: «Ho iniziato a praticare Pilates quando sono arrivata a Los Angeles e mi sento sempre meglio dopo un buon allenamento». A volte pratica anche sessioni di boxe e sparring ma preferisce sport che non hanno bisogno di sollevamento pesi.

Poi, conclude raccomandando ai lettori una buona dose di sonno quotidiano. È importante, ha sottolineato Margot Robbie, concedersi del tempo per se stessi in cui ci si rilassi e si prenda abbastanza cura del proprio corpo.