Aurora Ramazzotti, allenamento col pancione: ecco gli esercizi per mantenersi in forma (e rilassarsi) durante la gravidanza

Nuovo giorno, nuovo allenamento per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sta affrontando la gravidanza col sorriso... ma anche tanta fatica.

Da quando ha scoperto di essere incinta, Aurora ha dedicato molto tempo delle sue giornate all'esercizio fisico. Tra le storie Instagram ha condiviso spesso il suo pensiero a riguardo: tenersi attiva durante la gravidanza la rende più serena, motivo per il quale ha intrapreso un percorso fitness adeguato alla sua condizione fisica.

Gli allenamenti col pancione

Aurora Ramazzotti oggi ha condiviso sui social il suo stretching quotidiano: movimenti delicati e rilassanti per l'influencer che si è mostrata in leggins neri e top fucsia, lasciando in evidenza il pancione ormai ben formato e visibile.

Aurora insieme al compagno e futuro papà del bebè in arrivo, Goffredo Cerza, hanno da poco completato il trasloco in una nuova casa: «Sono entrata in casa nuova. Piango dalla felicità» aveva scritto Aurora nelle sue stories qualche giorno fa. «Ancora non è del tutto finita, però vi faccio vedere nei prossimi giorni. Promesso».