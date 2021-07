Cuccioli di cane abbandonati sui binari: salvati dai volontari a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Vagavano sui binari delle Ferrovie dello Stato e senza il pronto intervento dei volontari del corpo provinciale delle guardie ambientali sarebbero con ogni probabilità stati destinati a morire investiti dai convogli in transito. È il crudele destino al quale sono stati sottratti quattro cuccioli di cane trovati dai volontari del Gav la scorsa notte attorno all’una all’altezza della stazione ferroviaria di Santa Maria la Bruna, dopo che una telefonata aveva allertato i loro responsabili: «Si tratta di poveri animali - spiega il referente del corpo provinciale, Salvatore De Chiara - i cui maschi sono destinati presumibilmente ai combattimenti illegali, mentre le femmine vengono abbandonate al fine di lasciarle morire».

Un proposito che nella circostanza i volontari sono riusciti a scongiurare. Poche ore dopo il ritrovamento, i referenti delle guardie ambientali volontarie hanno scritto al sindaco Giovanni Palomba, all’assessore al Benessere degli animali Annarita Ottaviano e alla dirigente del servizio Igiene e sanità del Comune Claudia Sacco per chiedere la possibilità di «appostare una somma in bilancio destinata alla sterilizzazione dei cani randagi, prima forma per combattere il fenomeno della presenza di questi animali in strada insieme ad una costante opera di sensibilizzazione».