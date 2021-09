Cucciolo rischia di morire incastrato, salvato e riconsegnato alla mamma

Un cucciolo imprigionato da più di 24 ore in una grata a Caizzano, tra Sassano e Padula è stato salvato dai vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. I caschi rossi guidati dal caposquadra Bruno Mangieri, sono intervenuti sul posto, chiamati da una residente e hanno tratto in salvo, con non poche difficoltà, il cucciolo.

Ad assistere alla scena, poco distante, la mamma del cagnolino. Meravigliosa la scena successiva con il cucciolo, liberato e la mamma che lo accudiva.