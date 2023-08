Giulia De Lellis, morto il cagnolino Tommy mentre lei è in vacanza a Ibiza. Gli hater: «L'hai abbandonato». L'influencer risponde in lacrime

Grande dolore per Giulia De Lellis: il suo cagnolino Tommy, di soli tre anni, è venuto a mancare. L'influencer ha annunciato la scomparsa del suo amico a quattro zampe alcuni giorni fa, fotografando un tramonto e scrivendo: «Ciao amore mio», con un cuore spezzato. Poi, più nulla. Giulia aveva spiegato che il cagnolino soffriva di gravi problemi di salute a causa di un liquido che gli era penetrato nel cervelletto. Oggi, domenica 20 agosto, l'influencer è tornata sui social.

Giulia De Lellis e il neuroma di Morton: «Dolore lancinante al piede, ne avete mai sentito parlare?»

Giulia De Lellis, il dolore per la morte del cagnolino

Dopo la morte del suo cagnolino Tommy, Giulia De Lellis (che si trova ancora a Ibiza con il fidanzato Carlo Beretta e gli amici) non aveva più pubblicato nulla, nessun post, nessuna storia.

I fan si sono preoccupati per lei, ma in molti hanno capito che stava elaborando il lutto. Poco fa, l'influencer ha postato alcune storie Instagram in cui è evidente che sia ancora molto provata dalla perdita e ha scritto: «Io che volevo provare a dire due cose... Ma non riesco a parlare. Solo grazie per l'amore e l'affetto che mi state mandando, lo sento tutto! Scusate se non ho risposto a chiamate o messaggi... Sto vedendo tutto ora con calma e grazie per i vostri pensieri e parole, scaldano il cuore!».

Gli hater contro Giulia De Lellis: «In vacanza mentre Tommy moriva»

L'influencer, tuttavia, è stata sommersa anche da messaggi d'odio. Gli ultimi suoi post sono tempestati di commenti da parte di hater che la accusano di essere andata in vacanza mentre Tommy stava male. Un utente, ad esempio, le ha scritto: «Abbandonare Tommy in una clinica e andartene in vacanza continuamente è la cosa più vile e raccapricciante che potessi fare. Non basta una dedica del ca*** su un social che il tuo cane non leggerà mai... Serviva il tuo affetto, la tua vicinanza, il tuo amore e fare sentire costantemente la tua presenza. Vergognati, cosa sei diventata».

La risposta

A questo genere di commenti Giulia De Lellis ha dedicato il suo ultimo intervento sui social: «Ho letto alcune storie assurde, supposizioni e frasi inappropriate... il tutto senza sapere nulla! Per voi che neanche davanti ai momenti di dolore altrui riuscite a mettere da parte l'odio e la frustrazione... ormai non provo più nulla, neanche tenerezza o pena... deve essere davvero orribile essere come voi!».