La Guardia di Finanza adotta una cagnolina abbandonata e la chiama Fiamma

Mercoledì 23 Maggio 2018, 20:45 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 20:45

Era stata abbandonata in strada assieme alla mamma e al fratellino quando aveva solo poche settimane di vita. Con lei la sorte era stata ancora più cattiva perché, mentre questi ultimi erano stati adottati, nessuno voleva portarla a casa con sé. Sembrava destinata ad una vita in canile la piccola meticcia e invece ha finalmente trovato tante persone pronte a donarle tanto amore. Ad adottare la cagnolina è stata la Guardia di Finanza che le ha anche dato un nome davvero molto particolare: Fiamma. D’altronde mai nome fu così azzeccato se si pensa che la cucciola è entrata a far parte della grande famiglia del III Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle, la struttura, situata a Sabaudia, che sforna da molti anni i più grandi campioni italiani della canoa e del canottaggio. È qui che si è allenato il celebre pluricampione olimpico del kayak Antonio Rossi, solo per fare un nome. Ora i campioni di canottaggio e canoa, che si stanno preparando ai prossimi impegni nazionali e internazionali con un occhio già rivolto alle olimpiadi di Tokyo, hanno una nuova compagna di allenamento. Fiamma ha già conquistato tutti ed è diventata la mascotte ufficiale della canoa e del canottaggio gialloverde. Assieme agli altri due cagnolini è stata soccorsa e salvata da una volontaria dell’ENPA e, in collaborazione con il canile comunale di Terracina, è stata curata dai medici della clinica veterinaria Ausonia. Grazie all’interessamento della sezione di Terracina dell’ENPA è stata adottata dalle Fiamme Gialle. “Questa iniziativa serve anche a sensibilizzare tutti i fruitori degli impianti sportivi, e non solo, sull'importanza dell'adozione degli amici a quattro zampe presenti nei vari canili presenti sul territorio e che aspettano una persona a cui fare le feste” ha commentato la sua nuova famiglia della Guardia di Finanza.