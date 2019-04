Kenya, scoperto un Leone Gigante di 20 milioni di anni fa: pesava come un elefante

Giovedì 18 Aprile 2019, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 16:22

Un leone gigante con enormi zanne vagava per la savana del, più di 20 milioni di anni fa. Il Re dei Leoni, se così si può dire, era uno dei più grandi mammiferi carnivori dell'epoca. In assoluto. Questo quanto hanno detto i ricercatori dellaUna squadra di esperti ha portato alla luce la mascella inferiore, i denti e le altre ossa di una nuova specie chiamata, che in Swahili significa "grande leone africano". Secondo gli esperti, il peso di questa "creatura" poteva raggiungere fino a 1.500 chilogrammi. Come gli elefanti che vivevano in quell'epoca: «Denti enormi. Da questo capiamo che il Simbakubwa era un super-carnivoro specializzato significativamente più grande del leone moderno e forse più grande di un orso polare», dice, della Duke University, che ha co-diretto la ricerca con l'Ohio University.Mauricio Anton, l'artista che ha riprodotto l'ipotetica immagine del, ha disegnato questo gigantesco cacciatore di felini con la pelliccia striata e le sue enormi zanne.Il team che ha condotto lo studio, pubblicatato sul Journal of Vertebrate Paleontology, ha specificato che "Simbakubwa" ha vissuto in quello che è il Kenya moderno circa 23 milioni di anni fa, un periodo chiave nell'evoluzione dei mammiferi carnivori. Questa scoperta potrebbe far luce sul modo in cui predatori e rapaci giganti si sono evoluti per milioni di anni verso la fine dell'era Paleogenica.