Netturbini salvano gattina sepolta tra i rifiuti: Pimpa cerca casa

TORRE DEL GRECO. Netturbini eroi salvano gattina sepolta tra i rifiuti: ora Pimpa sta bene e cerca casa. Mentre erano in servizio la scorsa notte in via Santa Maria La Bruna a Torre del Greco, Angelo e i suoi colleghi hanno sentito dei mugugni provenire da un cumulo di rifiuti ed hanno fermato il camion. Una volta scesi a controllare, spostando alcuni sacchetti hanno scorto due piccoli occhietti impauriti che chiedevano aiuto. Erano quelli di Pimpa, una piccola gattina di 50 giorni che era stata abbandonata e rischiava di morire.

Senza pensarci un attimo I tre netturbini della Buttol l’hanno presa in braccio e portata sul mezzo, continuando poi il servizio notturno. Una volta finito di lavorare gli operatori hanno messo al sicuro Pimpa e il giorno dopo l’hanno consegnata alle volontarie che se ne sono prese cura. La gattina ora sta bene, è stata spulciata e sverminata e cerca una casa tutta sua. «Gli operatori ecologici mi raccontano- spiega Anna Matrone, volontaria- che nei loro giri per la raccolta dei rifiuti vedono tanti animali morti ammazzati o gravemente feriti.



Purtroppo, il dramma di Torre del Greco è la mancanza di volontà da parte dell’amministrazione di fermare il randagismo e i rischi di morte e ferimento di tanti animali indifesi. Da tre anni l’Asl veterinaria utile alle sterilizzazioni manca sul territorio. Noi volontari salviamo tanti gatti ma non sempre è facile poter trovare i soldi per le cure e per nutrirli». Per adottare Pimpa o aiutare le volontarie chiamare Anna Matrone al numero 3714522435