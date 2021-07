La guarigione miracolosa di un gatto dopo essere stato quasi soppresso al rifiugio

«Il dolce Henry è stato salvato in codice rosso, dal braccio della morte. Aveva bisogno di un intervento chirurgico agli occhi, poiché aveva un problema alle palpebre che gli stava causando gravi problemi agli occhi e infezioni», ha spiegato in un post su Reddit, Jujukamoo. Tuttavia, grazie agli incredibili sforzi di alcuni devoti amanti degli animali, Henry è stato in grado di ottenere l'operazione di cui aveva disperatamente bisogno.

APPROFONDIMENTI ROCCARASO Orso si arrampica sull'albero: scorpacciata di ciliegie. Il video... L'AGGRESSIONE Orso attacca l'addestratrice durante l'esibizione: choc al... OGGI Giornata Mondiale degli Squali, la verità sul «terrore...

Il cambiamento che il gatto ha subito da allora è perfettamente catturato nell'immagine fianco a fianco del gatto, prima e dopo la sua trasformazione che gli ha cambiato la vita.

«Alcune persone straordinarie in Texas lo hanno trascinato, incoraggiato e raccolto fondi per la sua chirurgia alle palpebre che gli cambierà la vita», ha scritto Jujukamoo.

Un'incredibile assistente di volo si è offerta volontaria per portarlo a Boston nel suo giorno libero, il che si è rivelato complicato con tutte le cancellazioni di voli ultimamente. Ora Henry si sta preparando per l'entusiasmante passo successivo del suo incredibile viaggio, incontrare la sua futura famiglia. «Ho trovato la famiglia più perfetta del New Hampshire prima ancora che arrivasse e verranno a fare un incontro formale e salutare questo fine settimana», ha rivelato Jujukamoo.

La storia di Henry ha suscitato un'enorme reazione su Reddit, con molti altri utenti che hanno cercato di rendere omaggio a coloro che hanno reso possibile la sua guarigione. BraveLilTurtles ha scritto: «Wow, così tante persone si sono unite per dare a Henry una possibilità di fare una bella vita. È incredibile. Vorrei che tutti i gattini soli, spaventati e feriti dentro e fuori dai rifugi potessero essere altrettanto fortunati. Ottimo lavoro!».

Jujukamoo ha dichiarato che la prima foto è avvenuta dopo un ciclo di antibiotici, e che l'immagine nel rifugio sarebbe stata troppo sconvolgente da postare, troppo dolorosa, per questo la prima immagine non mostra la drammaticità delle condzioni di Henry appena esratto dal rifugio. Il problema dell'occhio di Henry è stato identificato come "entropion", una malattia oculistica in cui il margine della palpebra ruota verso l'interno dell'occhio. L'entropion è la rotazione verso l'interno del margine della palpebra, caratteristica tipica è lo sbandieramento delle ciglia in contatto con la superficie della cornea. Il continuo sfregamento causato da questa situazione causa un notevole fastidio e compromette la superficie della cornea, che può sviluppare danni variabili dalla cheratite puntata superficiale, all'ulcerazione.

Henry è stato trovato per la prima volta in quello che viene comunemente definito un rifugio per uccisioni, che accettano tutti gli animali indipendentemente dall'età, dal comportamento o dalle condizioni di salute. Tuttavia, questi rifugi sono spesso costretti a sopprimere gli animali che non sono in grado di ricollocare per fare spazio ad altri.