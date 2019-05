.

18 Maggio 2019

Un pitbull sfugge al controllo del padrone ed aggredisce un chihuahua, uccidendolo. È quanto accaduto ieri sera a Montesilvano, in provincia di Pescara. Dopo l'episodio, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, che stanno eseguendo accertamenti per far luce sulla vicenda.Appurato che entrambi gli esemplari sono regolarmente dotati di microchip, sono in corso verifiche per accertare se i cani erano tenuti al guinzaglio o meno. Il mancato utilizzo del guinzaglio, infatti, è soggetto a sanzione amministrativa