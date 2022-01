Bufalo irrompe in un ristorante e fa volare in aria il proprietario del locale

Un bufalo ha fatto irruzione in un ristorante della provincia di Jiangsu, Cina, colpendo l'imprenditore e facendolo volare in aria. Il video della scena è stato diffuso dai media locali.

Nella registrazione, effettuata da una telecamera di sicurezza dello stabilimento, si osserva come il grosso animale entra dalla porta principale del locale e colpisce l'uomo con le corna, davanti allo sguardo incredulo di un'altra persona.

APPROFONDIMENTI ZAMBIA Uccide un coccodrillo e se ne vanta: «Scusatemi se mi compro... FRANCIA Rinoceronte nero morto di fame e stenti allo zoo francese, la triste... LA FOLLE CORSA Bufalo scappa dal macello, insegue e incorna una donna incinta al...

La polizia ha riferito che il proprietario del locale ha riportato una ferita alla gamba, per la quale ha dovuto essere ricoverato in ospedale dopo l'incidente. Il bufalo, scappato da una macelleria dove doveva essere macellato quella notte per essere venduto, è fuggito dal ristorante e non è stato ancora rintracciato.