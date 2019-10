“Villa Bruno per i pelosetti”, cani in passerella con le modelle a San Giorgio a Cremano

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, in Villa Bruno si svolgerà la seconda edizione dell'evento dal titolo “Villa Bruno per i pelosetti”, organizzato dall'associazione Khimar con il patrocinio della Città di San Giorgio a Cremano. Un appuntamento che raddoppia rispetto allo scorso anno, con l'obiettivo di sensibilizzare sul fenomeno del randagismo e di offrire opportunità concrete di adottare cuccioli di cani e gatti che saranno presenti in villa.Gli amici a 4 zampe da adottare saranno portati dai volontari dei rifugi dell'area vesuviana che si riuniranno proprio in Villa Bruno per una due giorni dedicata agli animali da adottare e alle famiglie. In pieno accordo con l'amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Zinno inoltre, in virtù dell'anagrafe canina itinerante istituita lo scorso anno d'accordo con la Asl Na 3 Sud, sarà possibile registrare il proprio cane o quello appena adottato con l'inserimento del microchip a cura del dottore Antonio Pasqua della Asl Na3 Sud. Sarà presente anche la dottoressa Raffaella Cozzuto.«L'iniziativa raddoppia rispetto allo scorso anno, visto il grande interesse riscosso nella prima edizione - spiega il sindaco Zinno - Diamo ai cittadini di San Giorgio a Cremano, proprietari di cani, l’opportunità di adeguarsi alla normativa vigente in materia di detenzione di cani e allo stesso tempo proviamo a sensibilizzare sul fenomeno del randagismo, offrendo tutte le informazioni utili sull' adozione con la possibilità di farlo anche in loco, attraverso le associazioni e con il sostegno della Asl. Siamo attenti al fenomeno del randagismo tanto che, la Asl,con la collaborazione delle nostre Guardie Ambientali stanno monitorando i cani sul territorio per verificare se sono muniti o meno del microchip e vigilando sul rispetto dell'ordinanza che prevede l'utilizzo di kit per rimuovere le deiezioni canine del propri animale».«Il Comune di San Giorgio a Cremano diventa protagonista di tutto il Vesuviano per un evento che mette al centro i cani - conclude il vicesindaco Michele Carbone - con una manifestazione benefica ma anche una festa e un'occasione per prevenire i fenomeni di abbandono e randagismo. Confermiamo un percorso di attenzione a questo fenomeno anche attraverso i loro padroni, sostenendoli nelle azioni da compiere nei confronti dei propri animali. Contrastare il randagismo e aderire all'anagrafe canina è segno di civiltà».