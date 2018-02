Adele, morta a 16 anni dopo aver preso l'ecstasy, assolto l'amico che era con lei

Lunedì 5 Febbraio 2018, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 12:20

Scagionato, l'amico che si trovava con, la sedicenne morta per strada nel luglio scorso dopo aver assunto una dose di ecstasy.LEGGI ANCHE ----> Adele, morta a 16 anni per l'ecstasy: scarcerati il fidanzato e l'amico, vanno ai domiciliari Il gup di Genova Angela Nutini lo ha assolto per non aver commesso il fatto. Rigotti era accusato di spaccio e morte come conseguenza di altro reato. Il giudice, durante il rito abbreviato, ha ordinato la trasmissione degli atti al pm perché indaghi eventualmente per omissione di soccorso. Il pm nella scorsa udienza aveva chiesto la condanna a 8 anni e 8 mesi di reclusione.