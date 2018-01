Agguato a Venezia: senzatetto pestato a sangue e gettato in laguna

Venerdì 26 Gennaio 2018, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 09:41

VENEZIA - È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale civile di Venezia.. È questa l'agghiacciante ipotesi che sta valutando la polizia in merito al salvataggio di un senzatetto,e con sintomi di annegamento nel canale adiacente l'Arsenale.L'allarme è scattato verso mezzanotte e mezza, fra mercoledì e giovedì, quando un passante ha notato un corpo galleggiare e ha chiamato il 113. Ancora pochi minuti e molto probabilmente per l'uomo, uno straniero fra i quaranta e i cinquant'anni, non ci sarebbe stato più nulla da fare: non aveva alcuna reazione, come se non fosse in grado né di chiedere aiuto né tanto meno di annaspare per non andare a fondo, trascinato anche dal peso dei vestiti. Sul posto si sono precipitati gli agenti delle Volanti lagunari che hanno quindi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e del Suem. Il clochard è stato tratto a riva non senza difficoltà e stabilizzato sul posto per poi essere trasportato d'urgenza in idroambulanza al San Giovanni e Paolo: le sue condizioni rimangono gravi. Preso a pugni. In faccia. I segni sul volto del poveretto non lascerebbero dubbi. E poi c'è un'altra chiamata alla sala operativa della questura. Poco prima dei soccorsi. A parlare sarebbe un signore piuttosto agitato di fronte alla scena che si sta svolgendo davanti ai suoi occhi:...