Morto Alberto Alesina, economista italiano che insegnava ad Harward

Un infarto ha causato la morte di Alberto Alesina, 63 anni, di Broni (Pavia), fra i i più auterevoli economisti italiani. E' accaduto durante una passeggiata in montagna mentre era insieme alla moglie Susan. Dopo gli studi al liceo classico Berchet si era laureato alla Bocconi di Milano per specializzarsi poi ad Harward.

From @Cutler_econ Dear economist friends. I am very sad to report that Alberto Alesina passed away today. Apparently, he was hiking with his beloved wife Susan and had a heart attack. He was a great treasure whom we shall all miss.

— David Wessel (@davidmwessel) May 24, 2020