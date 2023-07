Alberto Veronesi licenziato dopo la Bohème bendato per protesta: «È una vendetta politica, la dirigerò lo stesso altrimenti chiedo i danni»

Non sarà più Alberto Veronesi a dirigere le tre repliche della Bohème al Festival Pucciniano di Torre del Lago (Lucca), alla cui prima, venerdì scorso, il maestro si è esibito sul podio con gli occhi bendati per contestare l'allestimento, preparato e voluto dal regista francese Christophe Gayral e dallo scenografo Christophe Ouvrard, ambientato nel '68, con Mimì in minigonna e altri richiami alla contestazione giovanile. Una decisione alla quale Veronesi ha poi replicato: «Mi presenterò al prossimo concerto, con il mio frac e la mia mascherina. Se non mi faranno dirigere chiederò i danni, anche quelli di immagine. Nel contratto non c'è la pregiudiziale di fiducia, non mi interessa avere la fiducia di questo presidente, il mio lavoro è dirigere e per farlo ho rinunciato a tante proposte in questi due mesi e mezzo, sollevarmi dall'incarico ora è un danno».

La replica di Veronesi

La replica è prevista per il 29 luglio prossimo (e poi il 10 e il 25 agosto) e avrebbe dovuto dirigere sempre Veronesi, ma il presidente del Festival, Luigi Ficacci, ha deciso di revocargli l'incarico. «Mi hanno inviato una lettera di licenziamento per email - spiega Veronesi - motivandola su un ritardo alle prove che non c'è stato, ho i documenti che lo confermano, e per il quale tra l'altro mi hanno già sanzionato; e poi su dichiarazioni che avrei fatto sulla Bohème durante la conferenza stampa a Roma.

Peccato però che io non abbia detto niente anche perché mi avevano vietato di dare anticipazioni e così ho fatto».

«La ragione giuridica non c'è - commenta ancora Veronesi -. L'esecuzione del 14 luglio è stata perfetta, senza sbavature. Non possono dire che non so dirigere perché faccio il Festival da 25 anni. La verità è che questa è una vendetta politica, è un reato di opinione. È un fatto grave. Alcuni membri del cda hanno perso alle amministrative comunali di Lucca, motivo per cui non mi fu rinnovato il contratto. Il presidente di fronte alla mia richiesta di rispettare l'accordo su regia e scene, secondo cui non ci sarebbe stata nessun riferimento ideologico politico, mi ha risposto diffidandomi di parlare della recita»

La decisione

Il presidente della Fondazione del Pucciniano Luigi Ficacci ha spiegato che «per togliere il maestro Veronesi dall'imbarazzo di dirigere un'opera che non riconosce e togliere dall'imbarazzo anche orchestrali e artisti abbiamo deciso di revocare allo stesso Veronesi la direzione delle prossime» repliche, in programma a luglio e agosto. Veronesi, che del Festival negli anni scorsi è stato direttore artistico, presidente e direttore musicale, sempre sulla stampa ha affermato che Ficacci, che «mi ha mandato una lettera di licenziamento» ufficialmente con la giustificazione «ridicola che sarei arrivato in ritardo» a una prova, «ha gettato la maschera. Ha boicottato il concerto di inaugurazione delle celebrazioni pucciniane dell'11 luglio a Lucca perché era prevista l'esecuzione dell'Inno a Roma, opera scritta da Puccini, mentre ha organizzato una Bohème dove i protagonisti fanno il pugno chiuso per tutta l'opera, questi non scritti da Puccini. E chi non si allinea, chi vuole proteggere Puccini, chi contesta le strumentalizzazioni come il sottoscritto, viene licenziato».