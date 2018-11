Alessandro Montresor

Sabato 24 Novembre 2018, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 24-11-2018 12:10

Corsa contro il tempo per, il bimbo di 19 mesi affetto dache ha urgente bisogno di un. E ora c'è anche una, brutale, che si avvicina rapidamente.il farmaco sperimentale che lo sta tenendo in vita scadrà, terminando il suo effetto.«Dal primo dicembre la malattia potrebbe riprendere il suo corso, e nonostante la commovente gara di solidarietà, il problema dell'assenza di un donatore rimane», spiega la famiglia che è al fianco del piccolo intubato all'ospedale Great Ormond Street di Londra. Questo farmaco al momento ha bloccato la malattia ma per Alex ogni giorno è fondamentale per la ricerca di un donatore che possa salvargli la vita. Dei 2mila profili analizzati nessuno di questi si è rivelato compatibile. E seppur un midollo che era stato individuato, il donatore ha deciso di ritirarsi.