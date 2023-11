Alex Schwazer, niente Olimpiadi di Parigi 2024: la decisione della Wada durante il Grande Fratello

La decisione da parte dell'Agenzia Antidoping per Alex Schwazer è arrivata durante la diretta del Grande Fratello. L'atleta non potrà qualificarsi per i Giochi di Parigi 2024 a seguito del rifiuto da parte della Wada dello sconto della lunga squalifica per doping con scadenza il prossimo luglio. «Sarò sintetico la decisione mi è stata annunciata dopo due anni e non è stata favorevole, sono dispiaciuto, ritengo sia profondamente sbagliata perchè non è presa in maniera neutra ma credo di pagare il fatto di non aver mai accettato il verdetto della giustizia sportiva e aver lottato per la mia innocenza. Io sono qui da dieci settimane con voi ho sempre dato il massimo come mia moglie e bimbi sempre presenti nei miei allenamenti, non ho rimpianti. Nei prossimi giorni valuterò i passi da fare sia sulla mia permanenza che sulla squalifica, vi chiedo di non fare drammi, la vita è bella andiamo avanti così e speriamo che anche questa sera il tugurio rimarrà chiuso», ha detto Schwazer.

L'annuncio

«Me lo aspettavo per il docu film che è uscito a marzo ha influito molto, perchè la riduzione mi era stata assicurato a dicembre e invece la Wada si è messa di traverso.