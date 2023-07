LIMANA - Ha voluto alleviare il dolore dei suoi cari condividendo il contenuto del suo epitaffio, che ricorda la bellezza della vita (nonostante le varie vicende che offre, belle e meno belle), Anna Papa, di 30 anni è stata vinta dalla recrudescenza di una malattia che non le ha lasciato scampo. Eppure, nonostante tutto, nella sua morte si legge un inno alla vita. «Questo è un arrivederci: venite ad augurarmi buon viaggio con vestiti colorati».

L’ANNUNCIO Il saluto ad Anna sarà dato al campo sportivo a Valmorel, domani alle 15. A darne l’annuncio l’azienda di famiglia: Zagara, Prodotti tipici siciliani. Un’attività del marito, Luca Tiazzoldi e del fratello di Anna, Dario Papa. «Ma le nostre mogli, Anna e Isabella – racconta Luca – sono state parti fondamentali di Zagara», che ha due negozi di frutta, verdura e molto altro, a Limana e Belluno.

LA VITA «Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sprigionato continuerà a sostenerci, nel tuo ricordo, rallegrando le nostre giornata. Buon viaggio, Anna». Il marito ha interpretato, nell’epigrafe, la filosofia di vita che ha, da sempre, condiviso con la moglie: «Lei diceva: Io non ho mica paura di morire, la nostra visione (con tutto il dolore che c’è e che è grande) sta in questo cammino - spiega Luca -. È una fede lontana da spunti religiosi, va oltre la paura di un passaggio. È un richiamo alle persone di onorare la vita. Cercare di vedere la vita con più amore, più compassione con un amore che è veramente grande».

IL “TESTAMENTO” Ma a toccare nel profondo sono le parole scritte proprio da Anna, figlia, moglie e madre: «Breve ma ecco, questa è stata la mia vita in questa terra piena di tutto, felicità, gioie, fatiche e soddisfazioni con una grande famiglia vicino. Un marito con cui sono cresciuta e ho costruito una famiglia con due bellissimi figli che amo con tutta me stessa! Ci tenevo a farvi sapere che io non ho mai temuto tutto questo, e vi chiedo uno sforzo, credeteci anche voi! Questo è un arrivederci, sarà sempre in ogni persona che mi ha conosciuto, chi più chi meno ma ci sono! Se vuoi augurarmi buon viaggio con un sorriso e dei vestiti colorati ci troviamo». Erano le sue volontà: anche la location della cerimonia funebre ha deciso: il campo sportivo di Valmorel.

IL RICORDO Suo marito, Luca, la descrive così, proprio nell’epigrafe: «Spirito libero che sorrideva alla vita, corri adesso in prati di girasoli, corri in sentieri che di gioie sono pieni, tu che hai reso ogni giorno più semplice quando le difficoltà si avvicinavano, manchi, ma risiedi nel mio cuore, lo farai ora e per sempre. Ti ricordo frizzante e piena di te, una guerriera e tutti ti vedono così. Resti un esempio per noi che restiamo, resti una forza per noi che ti pensiamo, sorrido nel pensare a te, perché il sorriso ti faceva da padrone. Amore mio mi hai insegnato molto e io anche a te. Guardo i nostri figli e capisco cosa eravamo. Forti e gioiosi nonostante le difficoltà. Buon viaggio anima bella… Tuo Luca».

LA GENEROSITÀ I familiari, che ringraziano particolarmente il personale di Casa Tua Due, «per le amorevoli cure e l’assistenza prestata» suggeriscono di non portare fiori, ma eventuali offerte saranno devolute proprio alla struttura residenziale. Sono davvero numerosissime le testimonianze di vicinanza alla famiglia di Anna Papa, che la descrivono come un «esempio di vita e di coraggio», «Radiosa Anna che ora brilla in cielo».