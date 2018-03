Strage di Latina, Antonietta confessò in una telefonata a Luigi: «Le nostre figlie hanno paura di te»

Venerdì 9 Marzo 2018, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 18:05

Barbara D'Urso fa sentire in diretta una nuova telefonata tra il carabiniere e l'ex moglie prima che il carabiniere ferisse l'ex moglie e uccidesse le figlie. L'uomo chiede più volte alla moglie di parlare, di poter discutere dei fogli della separazione che la donna le ha inviato, ma lei sembra decisa a non parlare.«Per ricredermi su di te dovrei avere prove che non sei instabile», dice Antonietta rispondendo alle preghiere di Luigi, «queste non sono cose che si risolvono in un attimo, io ora ho bisogno di vedere i fatti». La donna ricorda che più volte ha dato una seconda possibilità a Luigi nel corso dei 16 anni in cui sono stati insieme, ma tutte le volte che lei lo perdonava lui riusciva a fare qualcosa peggiore di quella precedente: «Tu hai avuto più volte una seconda possibilità, te ne ho date 3000», insiste, «quella volta che sono andata a Napoli e ti ho chiesto di andare in terapia, ma tu non hai voluto. Ora devo pensare solo alla mia tranquillità e a quella delle mie figlie».Luigi a tal proposito chiede di avere un rapporto con le bambine e Antonietta è molto chiara. La donna non nega il padre alle bambine, anzi: «Ogni giorno chiedo loro se ti vogliono sentire o ti vogliono vedere, gli dico che le accompagno da te se vogliono che non ho problemi, ma loro non vogliono e mi dicono che non le devo scocciare con la mia insistenza». Luigi replica di volere un rapporto con le figlie e Antonietta dice che è daccordo con lui che gli riconosce l'importanza della figura paterna, ma aggiunge: «Martina ha paura, non le va, loro devono fare un percorso. Lo so io quanto sono state male, quanto hanno sofferto. Io ora devo pensare alla mia serenità e alla loro».E il motivo di tanta paura è raccontato dalla migliore amica di Antonietta, intervistata sempre da Pomeriggio 5, che racconta la brutta aggressione che la Gargiulo ha subito dal marito lo scorso 3 settembre. Il carabiniere ha brutalmente picchiato l'ex moglie davanti alle bambine che hanno assistito alla scena del padre che strapava i capelli alla madre e la lasciava andare con il volto insanguinato. L'amica di Antonietta racconta di aver portato via con sé la donna e le piccole, poco dopo la Gargiulo ha deciso di procedere con la separazione.Antonietta intanto è ricoverata in ospedale. Barbara D'Urso legge in studio la modalità in cui è stato comunicato alla donna che le sue figlie, di 13 e 8 anni non ci sono più. Antonietta è incapace di parlare, l'anestesista le ha spiegato le motivazioni della sua condizione e le ha ricordato l'aggressione subita, motivo per cui è ricoverata. La donna ha battuto le palpebre in segno di approvazione, facendo capire che ricordava l'episodio. In quello stesso momento il fratello e la cognata l'hanno salutata e le hanno detto di essere felici che stia bene e fuori pericolo. A quel punto è intervenuta una delle psicologhe che seguirà Antonietta in questi giorni e le ha detto che Alessia e Martina non ci sono più: «Antonietta chiude gli occhi per 2 minuti circa e con la mano sinistra stinge il lenzuolo del letto. I medici decidono di sedarla e lasciarla riposare».