Anziana ferma una pattuglia e dona statuina di Gesù ai poliziotti per ringraziare del servizio

Una bella storia di Natale quella accaduta a Latina. Una volante della Questura del capoluogo pontino, mentre era in servizio, è stata fermata da un'anziana signora. Gli agenti si sono subito avvicinati pensando che si trattasse di una richiesta di aiuto da parte della donna. Invece la signora ha donato ai due componenti della pattuglia una statuina di Gesù avvolta in un pacchetto dorato con un biglietto con su scritto: "Per chi capisce il valore del Natale". Un modo per ringraziarli per il loro servizio quotidiano. Gli agenti hanno molto apprezzato il pensiero della signora e l'hanno ringraziata del dono augurandole buone feste. Un gesto bellissimo per i poliziotti e per le donne e gli uomini della Polizia della Questura di Latina.

