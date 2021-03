Sogna di andare al mare, anziana con vestaglia e borsa frigo soccorsa per strada da una poliziotta

Ferma, lungo la strada, con la sua vestaglia azzurra addosso e una borsa frigo nelle mani. L’hanno trovata così gli agenti di una volante di Venezia. La poliziotta Marta ha capito subito che c’era qualcosa che non andava e che quella vecchina aveva bisogno di aiuto.

Alla Polizia l’anziana ha raccontato che desiderava passare una giornata al mare di Venezia, che tanto adora, assieme alle sue amiche. Per cui ha preparato la sua borsa frigo ed è uscita di casa per avviarsi verso la spiaggia. Purtroppo le amiche, che aveva immaginato, non sarebbero mai arrivate. Era evidente lo stato di fragilità della vecchina.

La poliziotta, con dolcezza, chiacchierando, è riuscita a riaccompagnarla, al sicuro, a casa. La storia è stata raccontata dalla Polizia di Stato sul suo profilo Instagram attraverso uno scatto tenerissimo che ritrae l'anziana e la poliziotta che l'ha soccorsa.

